群創（3481）公佈2020年第三季營運成果，合併營收為746億元，營業利益為13億元，稅後淨利為15億元，基本每股盈餘為0.16元。折舊及攤銷為89億元，資本支出為47億元。

2020年第三季整體出貨面積782萬平方公尺，較前一季增加5.6％，液晶面板售價為每平方公尺322元美金。中小尺寸營收為172億元，較上一季增加6.9％；中小尺寸合併出貨面積75.2萬平方公尺，較前一季減少2.6％。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為29％，可攜式電腦為27％、桌上型螢幕為11％、電視為34％；以產品尺寸別區分，10吋以下為23％、10到20吋為30％、20到30吋為13％、30到40吋為6％、40吋以上為28％。

回顧第三季，群創營業淨利及稅後淨利均轉正，分別達到1.8％及2.1％，EBITDA比率亦提升至13.8％。其中，宅經濟相關產品需求持續暢旺，電視品牌廠為旺季促銷備貨，拉貨動能強勁，使得第三季大尺吋面板出貨量及價格同步上揚。中小尺吋面板因歐美車廠陸續復工使得需求回升，挹助第三季成長動能及獲利表現。

展望第四季，受惠各國政府振興政策及宅經濟帶動IT類產品需求延續，以及電視需求也同步增溫，面板價格漲勢有望持續到第四季；供給方面，整體市場供給狀況則維持健康水位。受到旺季備貨需求強勁，造成上游供應鏈產能緊張，預估第四季面板出貨量與第三季相比將減少。群創在產能維持滿載的情況下，將持續朝含金量高的組合調整，追求產能效益極大化並積極改善成本結構。

(工商 )