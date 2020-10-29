工業電腦廠研揚（6579）在日前公布的第29屆「台灣精品獎選拔」結果中，再次展現產品創意及優良研發製造品質，多項產品獲得青睞。透過產官學界專家詳細的審慎評估後，共252家企業所提供參選的433件產品獲獎。

研揚表示，公司一直以來都很注重產品的創新研發，並秉持公司對品質的高度要求與對支援工業電腦長生命週期的需求。這次總共有四項產品殺出重圍，分別是BOXER-6641高效智能邊緣運算電腦、BOXER-6842M嵌入式AI邊緣運算型工業控制系統、BOXER-8221AI人工智慧邊緣運算系統及BOXER-8521AI人工智慧AIOT邊緣閘道系統等，榮獲第29屆台灣精品獎殊榮。

這四項產品結合目前AI邊緣運算趨勢與傳統工業電腦的強固特質來進行開發，同時兼顧環保永續的設計概念。

BOXER-6641保留傳統工業電腦之核心功能，並加上適用於物聯網及人工智慧應用之邊緣運算伺服器、機器視覺等相關之應用需求，成為在AIoT&IPC領域的萬用解決方案。不但採用最新Intel第八代/第九代處理器，且搭配伺服器等級之PCH，最高支援到Intel Xeon處理器，提供強力運算與繪圖效能，搭配獨家核心散熱技術，讓此產品可以在搭配最高71W功耗之處理器並能在最高70°C的超高溫環境下使用。

研揚系統產品處副總薛紹周表示，研揚每年都參加台灣精品獎選拔，選拔標準也越來越嚴苛，主旨在於希望用心選出真正的台灣精品，行銷推廣全世界。研揚產品年年獲獎，也證明公司對於產品創新研發的專注精神，以及對品質的堅持，研揚明年將會持續朝開發更多AI邊緣運算平台並整合更多AI軟體及應用的方向積極邁進。

(工商 )