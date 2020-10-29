南韓女子團體GFRIEND即將於11月9號回歸舞台，發行第三張韓語正規專輯《回：Walpurgis Night》，讓粉絲們相當期待。而人氣成員Yuju(유주／裕株)近日在個人社群平台上曬出一系列火辣的工作側拍，一雙修長的大長腿成功吸引網友目光。
Yuju擁有出眾的外貌與170cm的高挑身材，在團隊中十分顯眼，而亮麗的外表也讓她接下不少代言。在公開的照片中，Yuju穿著一件黑色斜肩中空上衣及黑色短褲，腳上穿著白色跟靴，大方展現前凸後翹的身材曲線與結實的腹肌線條，加上ㄧ雙超逼人的大長腿，瞬間吸引超過18.2萬人按讚。
網友看到照片後也紛紛留言「腿真的好長好美」、「根本是名模身材」、「這腿實在太絕了」意外引起熱烈討論。
由6人組成的GFRIEND，2015年出道後憑著成員清新的氣質與多變的造型吸引大批粉絲喜愛，而今年7月份才推出新單曲《Apple》她們，才隔3個月便宣布回歸，接下來又會以什麼風格呈現備受期待。
(中時新聞網)
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