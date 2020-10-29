據台南市政府教育局調查，南市2至5歲幼童，有約1成近視、2成過重，進入國小後則提高為2成近視、近3成過重。為了讓健康提早扎根，台南市政府教育局推動25所幼兒園，參加衛福部國民健康署今年推出的健康促進幼兒園擴大試辦計畫，要幼兒健康觀念向下扎根，不能等到國小才做。

南市府教育局表示，參與園所須依中央規範的視力保健、事故傷害防制、飲食營養及健康體能等4項議題，因地制宜選擇1至2項推動。參與試辦計畫的第一幼兒園長吳雅玲表示，園方目前正辦理「事故防制：遊戲安全」健康促進幼兒園試辦方案、校園環境小主播、親子共同體驗等活動，搭起健康安全促進防護網絡。

而日新國小附設幼兒園則藉由每日60分鐘以上的戶外大肌肉活動，設計多元化的體能遊戲活動及故事化遊戲情境，提升幼兒參與戶外活動的興趣，均衡幼兒的基本動作技能，並於今年特別加入運動護眼護照，讓幼童和家長共同製作護眼學習單，透過親子共學提升成效。

教育局表示，南市推動健康促進學校計畫，透過政策規畫、校群策略聯盟示範、健康教學活動、社區資源等，全力推動各項健康議題，近年力推「台南市各級學校健康體適能與飲食教育行動計畫」，營造健康安全支持性環境，將運動教學樂趣化，飲食教育在地化，培養規律運動與正確的飲食習慣。

(中時 )