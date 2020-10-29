台南一中校友王興隆（右）南下屏東，特地前來韋啟承銅像前向老同學致意，並與在場友人分享他的義舉。（邱黃肇崇提供／林和生屏東傳真）

東港人紀念1967年跳海捨身救人的韋啟承，為他矗立銅像守護海上民眾安全，當時他就讀台南一中的高中同學王興隆，近日南下屏東，相隔53年、特地前來銅像前向老同學致意，讓這塵封已久的記憶，再次成為東港鎮民茶餘飯後話題。

家住東港鎮的韋啟承當時年僅17歲，就讀台南一中是家中獨子，父親韋鼎烈是退役空軍上校，1967年8月1日韋行經東港鎮海公園海水浴場時，看見1名學生溺水呼救，二話不說穿著制服就跳下海，把人拉回岸邊後，自己卻因體力耗盡被大浪捲走而溺斃。

隔年東港鎮特地豎立一座銅像來表彰他的義行，全班49位同學特地包遊覽車南下參加儀式；不少人都是第一次來到啟承家鄉，大家看到銅像望著大海，忍不住抱在一起哭著說，「這就是他會做的事」。

當時同班班長王興隆，事後就讀成功大學工程科學系，更創辦國喬電腦公司，日前聯繫大學學弟、屏東縣政府祕書長邱黃肇崇，請他安排屏東行程，其中一站指定要來小綠人銅像前，一問之下才知道2人情誼。

邱黃肇崇轉述，當時一行50多人來到銅像前，王興隆對著銅像高唱台南一中校歌及送別曲，現場溫馨感人，不少路人經過都目睹這一幕。

有同學回憶，「記得他當時夢想當個籃球員」，還說，韋啟承很好相處，獨自北上讀書讓他顯得格外成熟，因為長得高、籃球又打得好，大家都愛跟他一隊，雖然相處不到1年，就算到現在，同學聚會還是常提及他名字。

(中時 )