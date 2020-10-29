明正國中七年級生蔡一平（左）與許子芸以初生之犢不畏虎氣勢，在國鼎盃中擊敗其他高中隊伍，拿下創意組冠軍。（林和生攝）

甫於日前完賽的2020年全國國鼎盃工程創意競賽，吸引全台9縣市、189支隊伍同場競技，地主隊明正國中在5項競賽中囊括3座冠軍，堪稱賽事最大贏家；其中七年級生蔡一平與許子芸以自動掀蓋垃圾桶拿下創意組冠軍，擊敗同組其他高中隊伍、表現令人驚艷。

屏東縣政府融合科學、科技、工程、藝術、數學等學科所舉辦的國鼎盃創意競賽，結合大學、產業端的創意與能量，從基礎教育著手，透過學生們跨領域思維，培養解決問題的思考力與團隊合作能力，近年來已是南台灣矚目工程創意賽事之一。

其中獲得創意組冠軍的蔡一平與許子芸，考量市面自動掀蓋垃圾桶僅有單一角度能夠感應，因此透過鋁箔膠條，以靜電感應作為開關，在不用觸碰垃圾桶的情況下，360度都能輕易將桶子打開，更方便長輩與幼童使用。此構想也獲得評審青睞，並建議可以改良以太陽能充電，讓商品更有未來性。

明正國中教師呂清豪指出，創意賽是國高中混齡組別，進入決賽的20組隊伍中，僅她們2人來是國中生，能夠打敗高中生真的很不容易，「這冠軍含金量超高」。

校長陳寶郎說，考量108學年度的課綱「素養」，主要是培養團隊合作及解決問題能力，加上常常看到學生常常手機不離身，與其玩手機，不如將精神投入在機器人領域，大夥皆利用午休及假日練習，獲得好成績實至名歸。

(中時 )