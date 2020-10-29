41歲章子怡年初在生下第二胎，休養了一陣子，終於在上海品牌活動首度露面，然而久違復工的她卻略顯老態，多張照片在微博流傳，不少網友都心疼，女神也有這麼一天，產後的狀態變得大不如前，也因此重溫了章子怡全盛時期的嫩照，逆天顏值再度讓網友驚艷。

日前章子怡受邀欣賞上海時裝周的「LANVIN大秀」，也是她醜後首度公開現身，她一身氣派，以時下流行的濕髮示人，一身寶藍色的魚尾裙裝更是氣勢十足，然而卻有網友發現，章子怡的髮際線變得有點高，嘴邊的細紋也十分明顯，整張臉看起來似乎有點老態。

章子怡出道也有20年時間，且已經是兩個孩子的媽，不少網友都為女神感到不平，生過小孩對女人會造成很大的影響，更何況章子怡年輕的時候，真的是擁有盛世美顏，現在捕捉到她其他角度的照片，也是優雅零死角的，只因為一兩張照片就斷定章子怡顏值下滑實在有失偏頗。

章子怡剛出道時模樣清純。（圖/翻攝自微博）

當時的章子怡是盛世美顏。（圖/翻攝自微博）

不少網友貼出章子怡青澀的照片，她在17歲時拍了人生中第一支廣告，充滿膠原蛋白的臉蛋，和一雙水汪汪大眼，看起來特別清純無辜，儘管是再將時間往後推，章子怡也只是隨著時間變得越來越有女人味，也就證明了他的女神地位果真還是無法撼動。

剛出道時看起來十分清純。（圖/翻攝自微博）

章子怡曾是不少人的夢中情人。（圖/翻攝自微博）

(中時新聞網)