育達應屆畢業生趙書慈全國技能賽脫穎而出當國手。（育達高中提供／呂筱蟬桃園傳真）

第50屆全國技能競賽第二階段國手選拔賽順利落幕，美髮職類由桃園市育達高中應屆畢業生趙書慈脫穎而出當選國手，準備明年進軍國際，參加上海國際技能競賽，為國爭光。

趙書慈說，從小看到身為髮型設計師的舅媽技藝精湛，為顧客設計出煥然一新的髮型，因此開啟學習美髮的契機，但走這條路是辛苦的，初次接觸到剪髮、吹風、新娘頭的瀏海線條等，挫折不斷，但成功沒有不二法門，只有不間斷的練習，加上老師的辛勤指導和鼓勵，達到目標成為國手，也期望累積實力，開一家屬於自己的店。

指導老師林愛倫指出，期許趙書慈未來能再創佳績，為國爭光，技術是可以累積的，最重要的是學習態度，書慈具備堅持不怕苦的精神，在去年榮獲第49屆全國技能競賽美髮組全國金牌，並技優保送國立台中科技大學美容系，都是自己努力得來的成果，也相信經由國內賽事累積的經歷，能讓書慈站穩步伐，面對未來挑戰。

家政群李蘭芬科主任表示，時尚造型科創科十年，書慈創下第一位全國技能競賽金牌並獲選為國手的佳績，今年三年71班嚴心妤也展現實力，獲得第50屆美髮職類金牌，展現出時尚造型科的教學成果。

(中時 )