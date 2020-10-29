芬蘭電信網路設備商諾基亞周四公布第三季獲利符合預期，但下調全年獲利展望，全年的利潤預期區間下調0.02歐元，來到每股0.23歐元的中間點。

執行長Lundmark指出，預計明年財務表現穩定，此後將對長期目標提出逐步的改善。

諾基亞預期，網路和軟體業務今年在中國以外主要市場表現將稍遜。該公司並宣布新的策略，將有四個事業群，分別為行動網路、IP和固定網路、雲端和網路服務，以及諾基亞技術。

諾基亞和愛立信一樣，在華為退出多國的5G網路設備市場後，爭取到較多的客戶。但是諾基亞在第三季出現倒退，主因為該公司在與三星競爭Verizon的5G設備供應商之時，敗陣下來。

執行長Lundmark說明，公司在北美失去了重要客戶，在市場上也看到利潤率的壓力，希望增加研發投資，確保在5G的領先地位。

諾基亞下調全年營業利潤率，從9.5%來到9%；2021年全年營業利潤率則為7%~10%之間。

諾基亞第三季淨銷售為52.94億歐元，年減7%；營業利益為3.50億歐元，年增33%；營業利潤率為6.6%。

愛立信在上周公布優於預期的核心獲利。與愛立信不同，諾基亞在中國並無獲得任何無線電設備合約。

(時報資訊)