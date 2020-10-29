圓剛(2417)董事長郭重松表示，疫情持續影響全球所帶動的生活型態改變將成為新常態(new normal)，有利於遠端相關產業成長，目前圓剛產能已滿載，預期第4季營收季增持平至小幅成長。今年疫情開啟的新常態(new normal)，即使疫情過後，這新常態也回不去了。未來矽谷房價不會再漲，因為員工可以在家工作，不必擠近矽谷。客觀技術成熟如通訊頻寬和軟體都能支援WFH！

圓剛今舉行「AVerAI 聯盟發表會」，攜手AI圖形處理器大廠輝達(NVIDIA)、AI安全監控分析-鐵雲科技 (IronYun)、工廠智能檢測-小柿智檢 (IntelligenX)、機器視覺服務-新亞洲儀器 (Photon-Tech)、雲端智能管理-奧暢雲 (Allxon)等合作夥伴，成立AVerAI人工智慧聯盟，提供多元彈性的AI邊緣運算解決方案，全方位解決企業痛點。

圓剛成立初期是從事數位影像技術研發，其電視卡在電腦消費性巿場居領導地位，並陸續將產品擴展至網路電視與消費性電子產品，近年逐步切入產業影像應用領域。圓剛目前綜合持有圓展(3669)約51%股權，且併入合併營收，以營收比重來看，圓剛約佔4成、圓展約6成。從圓剛產品結構來看，目前主要包括個人PC視訊串流產品(麥克風、攝影機、影像擷取卡)，以及遊戲及一般直播產品(主要為直播機)，以及工業/交通應用影像擷取卡。

圓剛財報涵蓋了圓展，主要由3大產品線組成：一、消費性產品，也就是圓剛主力商品，提供內容創造者和連接者，如網紅和老師等需求；二、企業戶如視訊設備和教育市場，今年受新冠疫情影響，在美國的學校教學出現較多的遠距教學。三、AI產品化，透過影像AI和軟體的結合，短期內對營收貢獻較不明顯，因前置時間會較長，約要2年左右，屬於客製化少量多樣，預估2~3年後，營收占比能達到1成以上。目前有10~20個專案進行中，也發展OEM的模式找大廠一起合作。

圓剛目前B2C相關產品(個人PC、電競相關)佔營收大宗，約佔9成，B2B僅佔約1成，圓剛今年成立AVerAI的BU，要透過AVerAI人工智慧聯盟擴大B2B市場，目前基期、佔比還低，希望明年營收能有數倍成長。

(時報資訊)