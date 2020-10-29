職棒總冠軍賽台灣大賽即將在10月31日於洲際棒球場開打，周末可望再掀起看球熱潮，職棒球隊的主棒球場除了能為地方賺進觀光財之外，周邊房價也頗具「主場優勢」。台灣房屋集團趨勢中心統計，六大主棒球場周邊房價當中，有五處領先所在行政區，其中又以青埔的桃園國際棒球場，含金量最為鮮明，價格足足比行政區平均高出31.5%；居次的北屯台中洲際棒球場，領先幅度亦直逼三成，堪稱是行政區房價的領頭羊。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，職棒場賽事舉辦期間，可望在該區域創造萬人觀光財，促進商圈發展，對於需要人流和商機的重劃區而言，是一快速帶動商機的利多建設，加上八景島水族館、桃園美術館、亞洲矽谷等話題，加上高鐵交通便捷，綜合性的利多，讓青埔房價大幅領先中壢均價。

洲際球場周遭近年受台中巨蛋、購物中心及飯店開發案等題材帶動，為房價注入上漲動能，且當地近年釋出的小坪數建案有助拉高單價。加上十四期重劃的道路系統已於今年開通，交通條件進化，地價又一路從4字頭衝上7字頭，因此未來房價還有成長的空間。至於新莊、新竹及台南的三座主場，所在地點皆屬行政區最繁榮的市中心區段，且新莊棒球場及台南棒球場又與周邊公園構成市區少見的大面積休憩空間，為區域房地產增添稀有性與附加價值。

六大主場中唯獨天母棒球場房價落後行政區。張旭嵐指出，天母住戶非常獨特，多半屬於「高財力、高知識、高標準」，但對於生活圈的期待卻是「低密度、低噪音」，因此天母人對賽事頗排斥，對棒球場周邊住宅也興趣缺缺，加上周邊老屋多新屋少，豪宅多座落在中山北路六七段一帶，整體區域價差大。

(時報資訊)