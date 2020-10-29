艾成「艾叻沙」慶成店新店開幕活。（吳松翰攝）

艾成2016年創立「艾叻沙」品牌，引進馬來西亞道地美食，業績銷量蒸蒸日上，原本僅西門店面及慶城街美食區進駐，今年順利在慶城商場開店面，29日舉辦記者會，艾成透露為了和西門店做區隔，為慶城店推出限定馬來西亞肉骨茶。此外他今年和王瞳登記結婚，預計明年辦婚禮，等疫情趨緩後，希望能在明年冬天舉行。

艾成透露，婚後老婆忙拍戲，自己會花時間做家事，讓老婆看到乾淨舒服的家，至於生小孩進度？他說在教會中會希望延續後代，但這兩年想先衝刺事業與過兩人世界。被問到未來想生幾個？艾成說老婆王瞳想生兩個，但他怕照顧不來，也怕她身體太累，傾向生一個就好。

艾成透露，年初因為疫情關係，整整4個月沒收入，但靠著推出海南雞便當，業績一步步回流。這回慶城店從美食街擴大變店面，他花50、60萬元重新裝潢，而肉骨茶有分新加坡口味跟馬來西亞口味，所以團隊到處試口味，研發了數10個月，終於找到跟家鄉口味相似的肉骨茶。

為了新品上市，艾成又貸款投入200多萬元，坦言現在壓力大，會持續努力。至於婚後和王瞳財務分配？他說婚後兩人財務獨立，也笑說婚後「財源廣進」，「大家很幫我，不知道是不是怕我窮還是吃不飽，佈道會的講員費突然變多，通告演出也變多，前2個月收入滿好的」，他和王瞳所屬「87樂團」，也跟民視鳳凰藝人賴芊合、紅毛、余政鴻等人一起聯合演出，婚後通告滿滿讓他很感恩。

艾成和張芸京近期推出詩歌專輯，他說張芸京去年很低潮，他和王瞳還一起約她出來吃飯，跟她分享他自己一路走來的低潮，尤其當中神提醒張芸京「妳的命是尊貴的」，讓張芸京回到教會中，不僅恢復跟父母關係，工作也漸漸恢復，八個月內時間接到許多商演、通告，翻轉財務狀況，現在兩人也會到各教會做見證分享。

艾成為新店研發肉骨茶。（吳松翰攝）

(中時 )