蔡總統8月28日宣布開放萊豬、萊牛輸台，國民黨立委林奕華今詢問衛福部得知消息、啟動行政命令的時程，衛福部長陳時中透露，他是在8月28日的2周前得知，1周前開始了解要修哪些行政命令，8月28日以後才開始簽核，9月才召開諮議會。林奕華批評，政府沒有嚴謹討論，且用不到10萬的草率風險評估報告當作開放依據，等於回到黨國體制，政策由上而下，要讓大家相信政府相信黨。

陳時中表示，自己是在8月28日的2周前得知要開放萊豬、萊牛，8月28日的1周前開始討論要修哪些行政命令，8月28日宣布開放，在那之後才完成行政命令的簽核，基本上和署長（食藥署）都有溝通，要讓程序完備。

林奕華表示，依據這個先後順序，代表開放萊豬、萊牛的決策完全由上而下，《食安法》要求要透過諮議會討論，前主委也說專家會議應該至少要開3次，但陳時中則回應，風險評估報告先前已經完成。

然而，衛福部委託的專家身分有疑慮，衛福部給的錢也只有不到10萬元，對比對方其他研究，收的錢落差太大。林奕華表示，不論哪一黨執政，該名專家都是幫助政府完成政策的重要「學者」，擔任環評委員時，還負責六輕的研究案，等於「球員兼裁判」。不到10萬元的金額，相較其他動輒幾百萬元的研究，顯得太草率，一項影響國人健康的報告居然只花不到10萬解決，還被視為政策開放的依據。

林奕華表示，若她身為衛福部的屬下，看到衛福部用草率的報告作為開放萊豬的依據，會感到良心不安。她形容現在就像回到了黨國體制，公務人員領導一切，要大家相信政府相信黨，「法治觀念在哪裡？」。

(中時 )