每年11月至12月為二期稻作收割時期，今年因無颱風侵台，水情吃緊，縣內有部分稻作遭斷灌停水，中央並公布可全部耕鋤領取停灌補助，讓農民自行處理。苗栗縣政府環保局表示，每年10月至隔年3月針對稻草露天燃燒加重裁處，呼籲民眾切勿將耕鋤後的稻草以燃燒方式處理。

縣府環保局指出，農民為求方便及減少後續耕作時之病蟲害問題，常以露天燃燒方式來處理稻草，此行為除了會影響居住環境的空氣品質及身體健康，也會影響公共及行車安全。

露天燃燒不僅會對人體產生危害，亦會危害行車安全，苗栗縣政府環保局將加強稻草露天燃燒巡查，籲請民眾勿以身試法。（縣府環保局提供／何冠嫻苗栗傳真）

縣府環保局長陳華盛表示，焚燒稻草不僅會產生大量的二氧化碳，加遽地球暖化，所產生的粒狀物煙霧、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）及不完全燃燒的有機物等汙染物質，危害人體的呼吸系統，尤其患有呼吸道疾病的民眾、老人及小孩等抵抗力較弱者，影響甚鉅，且燃燒完的灰燼隨風飄散，也會汙染附近居民的居家環境，若在高速公路等交通要道附近燃燒稻草，瀰漫煙霧更會影響駕駛人視線，引發交通事故。

今年因應水情吃緊，中央斷灌停水並祭出可全部耕鋤領取停灌補助，讓農民自行處理，但仍不可將耕鋤後的稻草以燃燒方式處理，且將面臨二期稻作收割時期，環保局強調若有查獲燃燒行為，將依《空氣汙染防制法》裁處，尤其10月隔年3月為加重裁處期間，裁處金額將加重為1800元以上10萬元以下罰鍰，若濃煙引發交通事故而造成傷亡者，更須負上刑事責任，籲請農民多加使用液態稻草分解菌，切勿露天燃燒稻草，共同守護空氣品質。

(中時 )