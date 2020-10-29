農會理事長徐耀明（右）和總幹事陳冠義（左二）當起廚師製作苦茶理料。（羅浚濱攝）

峨眉鄉農會苦茶新品發表會，家政班班員烹煮的苦茶理料。（羅浚濱攝）

峨眉鄉特色農產品再加一，農會結合在地苦茶油產銷班推出苦茶油禮盒，並結合在地「桶柑麵線」和「東方美人茶麵線」，研發苦茶油特色料理餐，29日在赤柯山油茶加工廠舉辦苦茶新品發表會，開啟苦茶新滋味，顛覆民眾對苦茶的印象。

苦茶新品發表會由家政班班員烹煮苦茶特色料理，農會理事長徐耀明和總幹事陳冠義也當起廚師，共同製作五菜一湯的苦茶理料，現場香味撲鼻，讓與會者味蕾有全新的感受。

陳冠義表示，農會和油茶產銷班為延續優良傳統產業，共同集資成立「赤柯山農企社」，一起種植、生產、製造優質純正的苦茶油，推廣油茶特用作物計畫已投入近千萬元。

陳冠義指農會陸續向農糧署申請取得產品加工室工廠登記，今年更拿到ISO22000及HACCP認證，未來將以自產自榨自銷，提供更好的苦茶油，讓消費者安心食用。

目前峨眉農民種植約30公頃的苦茶樹，接受輔導參與產銷履歷認證並順利取得證書者近10公頃，農會並積極開發苦茶膠囊、洗髮乳、洗碗精、洗手乳等週邊產品，也在會場展示。

陳冠義說，今年收購在地小農苦茶籽有近1頓，同時媒合下關西、北埔、湖口的農民近100公頃苦茶，委託農會做代工服務，提升農民收益，期望能帶動地新竹縣的苦茶油產業。

(中時 )