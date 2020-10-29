東勢豐原生活圈快速道路28日進入第二階段環評專案小組初審，由建設局長陳大田率隊向委員會說明。陳大田表示，市長盧秀燕重視山城發展，上任後特別指示建設局依法重啟環評程序，在兼顧環境保護的前提下，加速完成「生命救援線」，給山城居民一條安全又便捷的返家道路，力拚2022年恢復施工、2026年完工。

東豐快速道路已有重要進展，建設局9月底完備評估報告書並提送環評委員會，專案小組初審會議中，建設局全力爭取委員及民眾支持，期望儘速通過環評大會審查，定線後將同步辦理用地取得並進行工程設計及施工前置作業。

陳大田說明，過去東豐快速道路環評案有瑕疵遭法院撤銷，市長盧秀燕上任後承擔責任，立即重啟環評，期勉建設局審慎評估各種影響層面，加速東豐快速道路建設，回應山城居民長久的期待。

因此，建設局重啟環評後，規劃主線採取國工局優選的公老坪隧道方案，全長約9.6公里，可降低徵收與拆遷戶數影響範圍，也可便捷進出國道4號，有效分流山城唯一的台3線交通動線，活絡山城的經濟及觀光發展。

(中時 )