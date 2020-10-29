桃竹竹苗4縣市只有新竹縣沒有YouBike，民代也不時倡議「我們要YouBike！」熟悉縣市交通人士認為，有YouBike對縣長有加分作用，但從「愛心自行車」使用率不佳來看，花大錢做YouBike，效益不大，不如先在遊樂景點發展「觀光自行車」。

縣府2012年推「愛心自行車」，在縣府、文化局、新瓦屋、高鐵站、竹東站設置「鐵馬驛站」，提供借車服務時間從上午8點到下午5點，採填寫個人資料簽名登記使用，可甲處借乙處還，對使用者來說並不是很方便。

愛心自行車原有110台，但不是損壞就是遭人順手牽羊剩下50台，後增加100台，現能使用的僅剩下42台，夏天騎車太熱，入秋後風太強，是使用率不高的原因。在周邊縣市建置YouBike後，民代或民眾也不時質問，新竹縣為什麼沒有YouBike？

竹北市公所曾請微笑車公司評估設置YouBike租賃系統，每站建置費約200萬元，若以45站、1125輛自行車做規畫，連同服務中心和維護調度中心，經費約近1億元，之後就不了了之。

交通人士認為，設置YouBike首先要了解使用的是哪些族群，再則是要騎去哪裡？竹北市除了騎到光明一路美食街吃飯外，景點沒有像新竹市的可及性高，對新竹縣而言「YouBike是好看不好用」，若要投入龐大經費建置，實際效益並不高。

前新竹市長林政則主政時推動十七公里海岸線，請捷安特公司贊助自行車，讓民眾免費騎用，很帶動漁港周邊租賃自行車行林立，民眾到新竹漁港租休閒自行車，暢遊海岸線自行車道已形成風氣。

交通人士認為，從台三線沿途的內灣老街、北埔老街及峨眉湖等知名景點，可嘗試推動「觀光自行車」，假日時以貨櫃車載到景區讓遊客租用，待像新竹漁港形成風潮，民間自然會跟進，絕對比YouBike更有效益。

(中時 )