近年台鐵行車密度逐年增加且行車速度提升等因素，並為考量維護軌道安全及職場安全，台鐵29日表示，107年台鐵就獲行政院核准請增路線養護人力計548名，並於同年提報鐵路特考及營運人員甄試招募新血，分別於107年10月及108年1月陸續報到完成，分配於全局136個道班，每道班獲配人力約4人，各道班人數由原每班約6-7人提高至10-11人，已緩解人力不足現象。

台鐵指出，對於新進人員的訓練採「訓、用合一」為原則，針對新進人員辦理「基礎研習」、「專業技能訓練」以及「實地操作訓練」等3個階段養成，依據實地操作訓練配合講解各項養路工程技術及標準作業程序，有助提升新進人員相關專業技能，確保技術傳承，確實路線養護工作。

在現場人力補充外，臺鐵局亦積極推動非核心業務採委外辦理，俾減輕現場道班工作人員工作強度，此外，行政院亦於109年1月21日核定辦理「臺鐵軌道結構安全提升計畫」，將採購各種養路機具，包含大型砸道車7輛；中型砸道車20輛；軌道穩定車7輛；軌道整碴車7輛；軌框搬運機7組；工程維修車25輛，刻正辦理養路機械採購委託規劃技術服務，預計明年底發包，113年底前陸續交車，全面汰換老舊機具，逐步推動實施機械化軌道養護作業，提升養護作業效率及效能。

(工商 )