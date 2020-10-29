思科29日宣布，為旗下涵蓋端點偵測及回應（Extended Detection and Response，XDR）、零信任（Zero Trust）及Secure Access Services Edge（SASE）的資安產品組合推出多項平台創新技術，藉以為旗下產品組合注入創新資安技術。

為了在充滿不確定性的市場中繼續蓬勃發展，企業機構需要建立更具彈性的策略與管理方式，思科高級副總裁兼資安業務部總經理Gee Rittenhouse表示，隨著人們邁向下一個常態，工作模式的轉型步伐亦不斷加快，企業需要優化網路資安規劃，以確保用戶能夠隨時隨地透過任何設備進行安全連線，著眼於此，思科在2020年六月在全球公開推出SecureX。

思科指出，截至目前為此，思科SecureX已為超過四千間企業機構帶來核心能力及顯著的資安成效。經客戶驗證的成效包括，平台為用戶降低95％的網路威脅偵測時間，以及85％的修復時間，此外，過半數的客戶表示於每星期省下了多達六小時應對突發事故的時間，合計在營運相關的工作上每年省下多達兩星期的時間。另有82％的客戶強調，思科平台能夠兼容第三方資安工具，以便他們進行全面的網路資安調查。

除了力推SecureX平台外，思科為了進一步簡化客戶和合作夥伴對於網路資安解決方案的使用，也首次縮減50％的產品名稱，目的就是希望可以與思科SecureX平台著重簡單易用的戰略保持一致。

(工商 )