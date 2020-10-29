第11次中歐中小企業政策對話會議28日以視訊方式舉行。中國工信部副部長王江平在會中表示，如何推出有效的政策措施、優化中小企業發展環境、完善中小企業公共服務，幫助中小企業有序復工復產、渡過難關，值得中歐雙方深入思考與交流。

香港信報報導，王江平指出，新冠肺炎疫情給全球產業發展帶來巨大衝擊，中歐的中小企業都面臨著前所未有的挑戰和機遇。

王江平強調，中歐雙方國家利益和命運緊密相連、深度交融，並共同面臨抗擊疫情、推動經濟復甦的挑戰。此次對話會議對幫助雙方中小企業應對疫情衝擊、攜手共渡難關具有積極的意義。未來中國希望與歐洲繼續加強交流、協同配合，推動雙方中小企業持續健康發展。

在此次會議中，中歐雙方針對中小企業發展的最新政策、分享中小企業數位化轉型促進經濟復甦措施及實踐做法、探討中小企業融資管道等方面進行充分交流，並就加強中小企業領域合作達成一系列共識。

(工商 )