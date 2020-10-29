納智捷致力善盡企業社會責任，並以實際行動實踐愛台灣、深耕台灣回饋社會，除了積極參與並推動各項公益外，更重視技職教育的紮根與養成。納智捷自2010年來持續捐贈教學車輛予學校單位，迄今已達117輛，期望為台灣汽車工業向下扎根盡心力。

納智捷為鼓勵學生重視技能實習，並促進校際間相互觀摩切磋以提高技術水準，29日納智捷捐贈U6 GT、M7 Turbo Eco Hyper共兩輛車予「109學年度全國工業類科學生技藝競賽」做為工業類汽修科競賽獎品，並由北智捷總經理連振偉代表出席及捐贈車輛，供競賽得名之學校教學使用。

「全國工業類科學生技藝競賽」向為技職教育界的年度盛事，能藉由校際間的觀摩學習、砌磋技能，來提升各校學子相關職類專業技術水準。隨著現今造車工藝不斷演進，汽車產業在車輛研發以及維修技術上更是日新月異，納智捷所提供的「智慧科技車」，正是技職學校培育汽修科學子實際學習的最佳工具。此外，為了讓產學合作更加密切，並讓汽修科學子對納智捷旗下的「智慧科技車」有更進一步研究的機會，納智捷特別捐贈U6 GT、M7 Turbo Eco Hyper車款做為本次競賽優勝學校的獎品，納智捷以實際行動支持技職教育，讓學有專精的學子可以提早接觸汽車產業智慧科技的發展，進而學習最新汽修技術。

身為台灣唯一自主品牌，納智捷善盡企業關懷社會的責任，致力於企業和學術的交流，讓良好根基教育成為台灣未來永續發展的基石。此外，未來納智捷將會持續支持各項技職技能的發展，為培育優秀又學有專精的學子善盡企業責任，以期讓汽車產業更加活絡及進步，也期勉並祝福這群擁有出眾技術的優秀的學子們，堅持努力、踏實前進，迎向美好的未來！

(工商 )