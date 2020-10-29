全聯福利中心今年邁入22周年，明（30日）起至12月3日推出歲末壓軸大檔「超級周年慶」，精選食品和用品和連續幾年業績成長兩位數的保健食品共超過300款，優惠買1送1、第2件5折起；期間每周末使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1000元再送800福利點，除了實體門市，PXGo!全聯線上購今年首次同步累計，等於擴大回饋，預估業績可成長1成。

全聯明起推出年末壓軸大檔「超級周年慶」，活動至12月3日止共計35天。（全聯提供）

此外，還有3項好禮，包含購買日用品單筆每滿100元贈1 MOZ積分；每周六、日單筆每滿600元共贈6枚ARCOS印花；每周六、日持福利卡購買保健、保養與美妝品，單筆每滿888元現折100元，若用PX Pay儲值金支付滿額送福利點，合併最高可享16.3%回饋。

近期還有「柑橘季」和「秋食海鮮季」，可趁優惠品嘗美味。全聯柑橘類水果去年整年度銷售金額破3億元，人氣前3名為椪柑、柳丁、茂谷柑；明（30日）起至11月19日「柑橘季」活動，網羅國產、進口柑橘類水果，其中，椪柑原價69元、11月6日至12日特價49元，柳丁原價59元、明起至11月5日特價45元。

明起至12月3日「秋食海鮮季」匯集與漁業署共同推廣的優質國產養殖魚，包括全聯3大「國魚」，分別年銷量分別是台灣鯛2000噸、金目鱸魚630噸、虱目魚400噸，期間集合6款商品輪番推出限時優惠，指定商品再享滿200元現折20元。

全聯「柑橘季」活動，網羅國產、進口柑橘類水果，讓消費者一次購足。（全聯提供）

全聯台灣鯛背肉，約270g，原價109元，10月30日至11月5日特價99元。（全聯提供）

全聯超級周年慶期間，每周末使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1000元再送800福利點，最高享8%回饋。（全聯提供）

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