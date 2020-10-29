竹北市入口將突破20萬人，交通問題一直是通勤族的惡夢，交通部調查發現新竹縣公共運輸市占率僅10％，低於全國平均值。在竹東興建交通轉運中心後，竹北轉運中心也應該迎頭趕上，加速架構「雙核心路網」，提升大眾運具使用率，才有機會改善交通。

縣府交旅處長游志祥指出，新竹縣公車客運使用者，集中在學生和中高齡族群，民眾使用汽機車的比例超過90％，致40條客運平均每班次載運人數在15人以下，84％路線平均班距在1小時以上。

游志祥說，新竹縣公車路網並不完整，民眾搭客運缺乏誘因，使用汽機車的成本低，不斷惡性循環，促使竹科、台元科技園區及新竹工業區上下班交通尖峰時段都會塞車。

縣府委外調查建議，在即有公車客運路網基礎下，應建立竹北、竹東「雙核心」幹支線路網架構，以竹北和竹東轉運中心作為雙核心路廊的端點。

斥資3.2億元的竹東客家音樂村交通轉運中心5月已動工，在竹北家樂福對面的竹北交通轉中心用地，曾經力推BOT案，但相關規畫作業和廠商解約後無疾而終，目前沒有計畫興建，以新竹高鐵站替代，因站區空間無法容納各路客運車輛，轉運效果有限。

熟悉地方交通人士認為，新竹縣市是共同生活圈，要改善交通問題，提升大眾運具的使用率，應該合作推動「幹線公車」，但首先應在竹北建置2處交通轉運中心，除計畫原址外，另一處可利用竹北後火車站前廣場，才能與竹東形成「雙核心路網」。

竹北轉運中心就近通往國道1號、竹科、新竹並連結竹東轉運中心，竹北後火車站則主通新豐和湖口「支線公車」，竹東轉運中心則以國道3號及行駛北埔峨眉等鄉鎮，增加「支線公車」在偏鄉的服務功能。

運用轉運中心發車的「幹線公車」，以公車專車道及增加班次頻率等交通策略，來提升通勤族使用大眾運具的誘因，才有機會逐漸疏解新竹三大園區交通壅塞問題。

熟悉縣市交通人士認為，竹北後火車站廣場適合興建交通轉運中心。（羅浚濱攝）

(中時 )