在社群網站上擁有高聲量的橫綱凱咪（Aqq cami），今日在臉書上發了一則超長貼文，標題直指《 YouTuber 圈的淫亂sop ！ 五成男YouTuber 都有在騙砲+叫雞+出軌 》，更不諱言，裡面可能也有你的偶像。

橫綱凱咪鉅細靡遺指出，台灣的很多男YouTuber 都是斯文敗類！而證據很多都在各網路正妹的手機裡面。並且點名訂閱數在30萬以上的，騙砲手法都不怎麼高明，如果騙不到，就會先以合作1、2部影片先博取信任，騙砲到手之後，再用爛理由把妹子甩了。

較高明的方法就是「叫雞」。用這種方法的多是知識型YouTuber，通常這些人都是高人氣的斯文敗類，打砲時還會錄影存雲端；她認為如果是普通約砲，就是私人行為，但有女友還包養的，才是她想出來爆料的重點。

橫綱凱咪說，身邊真的有朋友被騙，她自己也曾被試探過，礙於大多數YouTuber都是自媒體無人管理，她才會跳出來發了這篇文，目的就是要讓這些男YouTuber知道，不要以為拿著光環騙砲+出軌+叫雞不會被發現，尤其是有女友的，或是瞞婚的，包養的。最後就直率的說：「我現在看到你們的分析影片或是知識影片就想吐。」

(中時新聞網)