天氣變化大，不少幼童出現流鼻水、發燒等症狀，常被誤認為感冒，亞大醫院兒科醫師發現，最近2歲以下幼童感染呼吸道融合病毒的比例較去年同期增加約2成；光田醫院也指出，近來除呼吸道融合病毒感染者增加，病毒性腸胃炎的患者就診情況也變多，呼籲家長留意。

亞洲大學附屬醫院兒童醫學中心副院長林鴻志指出，呼吸道融合病毒對早產兒、慢性病患及先天性心臟病孩子有致命危險，其是造成1歲以下幼兒、65歲以上老人呼吸道感染的主因，有超過9成幼兒曾在2歲前感染過2次以上，且呼吸道融合病毒每年約造成世界6400萬人感染、約16萬人死亡。

林鴻志強調，根據亞大醫院院內統計，近一個月來，因感染呼吸道融合病毒就醫的幼兒比例大幅上升，其中不少家長一開始以為孩子只是感冒，經篩檢後才知是呼吸道融合病毒；此病毒發生在兒童或成人身上時、症狀與一般感冒相似，但若6周至2歲的幼兒感染，則可能出現脫水、喘鳴或呼吸急促症狀，嚴重者甚至會引發肺炎或急性細支氣管炎。

幼童感染呼吸道融合病毒案例攀升的情況也出現在光田醫院，大甲光田綜合醫院兒科醫師黃中明表示，最近到醫院就診的幼兒若肺部有症狀，幾乎都是呼吸道融合病毒，此外，最近罹患病毒性腸胃炎的兒童、門診就診量也較以往增加約3成，家長應特別留意。

黃中明推測，今年初開始因新冠肺炎疫情蔓延，許多家長及孩子外出都會戴口罩、勤洗手，最近疫情趨緩，可能部分家長也對防疫工作較鬆懈，才使得呼吸道融合病毒、病毒性腸胃炎感染增加。林鴻志則建議，提升抵抗力，家長應適度帶孩子外出曬太陽，有助人體內固醇類物質轉化、降低感染呼吸道融合病毒的機率。

(中時 )