世界羽球球后戴資穎為高雄觀光代言，宣傳影片29日曝光，造型令人驚艷。（高雄市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

世界羽球球后戴資穎為高雄觀光代言，宣傳影片29日曝光，造型令人驚艷。（高雄市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

世界羽球球后戴資穎為高雄觀光代言，宣傳影片29日曝光，在駁二舉行首映會。（高雄市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

世界羽球球后戴資穎為家鄉高雄觀光代言，擔任秋冬旅遊大使，「雄冬好玩『戴』你玩高雄—觀光影片首映會」29日登場，「戴」領民眾走訪愛河、壽山、駁二、亞洲新灣區等景點，百變造型也令人為之驚艷，跳脫以往體育健兒印象，更添女性風情萬種魅力。

小戴在臉書粉專坐擁46萬粉絲，IG也有40萬追蹤，網路人氣相當夯，而影片結尾也有彩蛋，與市長陳其邁合體。觀光局長周玲妏表示，小戴形象清新陽光，有助於高雄觀光推往國際，為城市觀光行銷加分。

周玲妏提到，這部影片以輕快明亮節奏，帶出高雄活潑多元樣貌，跟著戴資穎走訪亞灣區、壽山動物園，從頂級科技的智崴資訊科技i-Ride 5D劇院、鯨魚堤岸上野餐、眺望高雄流行音樂中心及大港橋、再到壽山情人觀景台等，也走訪鹽埕區品嘗大溝頂美食、奶茶一條街。

周玲妏表示，整個拍攝團隊，從導演蔡宗展、平面攝影陳向詠及彩妝造型師陳明華藝術總監等，全是優秀高雄子弟，是一支相當專業的「高雄隊」。

周玲妏表示，為讓大家看到更多不同面向高雄，除安排戴資穎代言外，也特地找來4組知名Youtuber接力「出賣」高雄美景美食，包括日本網紅IKu老師、美國網紅Logan D Beck 小貝，另兩組請大家拭目以待，歡迎旅客到高雄過暖冬、泡好湯、嘗美食。

(中時 )