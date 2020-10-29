巴西聖保羅一位42歲的受刑者日前遭爆在入獄服刑的25年間，殘忍殺害48位獄友，不僅用滅火器敲暈獄友，還使用自製的刀砍殺對方。瘋狂且駭人的消息傳開後，引起社會譁然。

根據《太陽報》報導，巴西聖保羅的某監獄日前傳出兇殘殺人案。42歲的囚犯達西瓦爾（Marcos Paulo da Silva）因偷竊而在1995年入獄，但達西瓦爾卻屢次在監獄中動私刑，他先使用滅火器敲暈其他獄友後，再拿自製的刀一口氣砍死5人。甚至犯案後，他還失控的大喊「我太喜歡殺人，這樣還不夠，我還想殺更多的人」等語。

細數達西瓦爾的罪狀，他早在年僅18歲時，就在身上刺滿了骷顱頭、魔鬼以及十字架等圖紋。據了解，那些刺青則象徵他加入巴西最大犯罪組織PCC。

而達西瓦爾至今已在監獄內奪走48條人命，殺人手法都相當的兇殘，斬首或是挖出內臟等，相關罪狀已為他累積217年的刑責。近日他在出庭時，則向法官表示，對於自己犯下的罪刑，絲毫不覺得後悔，並認為慘死他手下的人都「罪該萬死」，因為那些亡者多數是性侵犯或是竊盜者。

心理學家也初步判定，達西瓦爾在入獄前並沒有殺人的行為，因此研判並無精神疾病，但患有人格障礙，需要立刻接受治療。據悉，因達西瓦爾的犯行，相當多的監獄不願意收留他，深怕再有無辜獄友受害。

(中時新聞網)