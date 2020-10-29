110學年第二次英聽測驗在12月12日舉行、學測則在明年1月22日、23日舉行，教育部及大考中心今表示，已取得大陸配合我方試務需求的相關文件，將在大陸設考場；但如果疫情改變，導致大陸考場被迫臨時取消，又沒有時間應變，則考生要自己承擔風險。

10月24日第一次英聽測驗不設大陸考場，引發大陸台商學校家長及考生不滿。教育部高教司長朱俊彰表示，我方已取得大陸配合我方試務需求的相關文件，保證在現行防疫規定下，此次運送題卷卡全程仍循往例由我方保管且不被拆封，維護考試公平與試題安全。因此，第二次英聽考試及學測均將在大陸設考場。

大考中心主任周兆民表示，3所大陸台商學校今年要升學的考生約439人，在疫情下，第二次英聽測驗及學測在大陸設考場，約需1500萬元費用，是往年300萬元的5倍之多。

周兆民表示，大考中心在大陸設置考場的前提，皆遵守「試題及答案卡往返運送需由大考中心或承辦大學人員全程隨身保管」、「往返通關過程不拆封」及「不假手外人擔任試務及監試工作」等原則。

周兆民表示，這次會派出兩批試務人員前往大陸，第一批先去、並進行隔離14天，第二批則在考前兩天才帶題卷卡過去進行交接，以讓考試得以順利進行。

周兆民表示，第二次英聽測驗，國內和大陸考場的題目不一樣，但難易度相同；至於學測，國內和大陸考場的題目一樣。如果在考前兩天因為疫情變化而題目被迫要拆封，形同試題外洩，第二次英聽考試，國內部分繼續舉行、大陸部分則終止；至於學測，國內、大陸都要停止考試，國內部分則要擇日再辦理。

朱俊彰說，因為疫情發展有不確定性，防疫規定也可能隨時有變，有可能因突發狀況而要取消當次考試或、終止大陸考場服務，如果時間許可，教育部將盡全力安排大陸台商學校的學生返台應考；但如果已沒有因應時間，那考生要自己承擔沒有考試的後果。

朱俊彰表示，台商學校的學生，原本就可以選擇在台灣考或大陸考，如果這次要選擇在大陸考，則要審酌可能的風險後再進行選擇考試地區。

(中時 )