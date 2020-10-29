受惠於5G新產品問市，手機、穿戴消費性及平板產品出貨放量，軟板廠—台郡(6269)今年營運可望逐季走高，第4季仍是傳統最旺季度，台郡財務長熊雅士表示，今年第4季生產產值將較去年同期成長10%到20%，2020年全年將較去年有雙位數產值成長，在兩岸新廠進入量產及客戶對LCP高度需求下，明年將是台郡5G LCP天線模組市占率大幅擴充的一年。

台郡今天下午舉行法說會，台郡第3季合併營收為80.47億元，季增22.7%，年減3.1%，單季合併毛利率為18.8%，季減1.2個百分點，年減5.1個百分點，主要是受新台幣兌美元升值等因素影響，營業淨利率為9.1%，季減1.2個百分點，年減7.6個百分點，單季稅後盈餘為5.76億元，季增10.1%，年減49.7%，單季每股盈餘為1.68元，累計前3季合併營收為192.08億元，年成長11%，合併毛利率為19.6%，年增0.9個百分點，營業淨利率為9.4%，年減0.1個百分點，稅後盈餘為14.68億元，年減2.2%，每股盈餘為4.38元。

受惠於美系客戶新機上市，第4季手機新產品占手機營收比重將較第3季占比20%到25%明顯提升，熊雅士表示，第4季手機產品營收將較去年個位數成長，平板及NB產品亦較去年個位數成長，而消費性產品可望有兩位數成長，第4季生產產值將較去年同期成長10%到20%。

在LCP產品部分，熊雅士表示，台郡除擴展MPI天線產品組合，在準備兩年後，於今年下半年成功以新技術跨入5G LCP天線模組量產，產品線涵蓋穿戴式產品及平板電腦，今年成功跨入5G LCP天線模組新產品實績，代表台郡能不斷的開發客戶需要的新技術，在取得客戶的信任後，我們樂觀的認為，明年將是台郡5G LCP天線模組大幅度擴充市佔率的年度。

針對法人提問LCP生產良率及對公司毛利率貢獻，熊雅士表示，目前LCP產品良率跟MPI一樣好，雖然LCP毛利率高於傳統MPI，但因今年LCP占比僅有個位數，不會對毛利率有顯著貢獻。

熊雅士表示，台郡自切入高頻天線傳輸模組領域，參與世界一線大廠高階未來需求，打開技術多元化的一扇窗，目前Sub 6 GHz採用MPI，27GHz傾向用LCP材料，台郡以技術及成本優勢在MPI站穩腳步，明年亦將切入手機LCP產品，在LCP上大放異彩，成為公司營收驅動力，就連下一世代用何種方式材料，台郡都有方案在進行，明年開始台郡將會呈現5年一次技術上成長的態勢。

為因應客戶需求，台郡亦在昆山及高雄擴建新廠，積極投入研發，高雄和發新廠及昆山新廠將於年底完工，明年第1季將開始佈建設備及試量產，明年第2季正式量產，為明年5G毫米波模組新產品提供量產產能。

台郡預估，今年資本支出25億元到30億元，明年資本支出雖然無確切數字，但仍將是一個積極佈建資本支出設備重要的年度，整體資本支出將不低於今年。

(時報資訊)