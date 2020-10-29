中華電(2412)子公司資拓宏宇遭立委指控 「戶政系統設計師是上海人?」，也讓市場擔憂，是否和近來4個月全國戶政系統的5次大當機有關係，資拓宏宇最新發布5點聲明駁斥，強調嚴守個人資料保護法及客戶資料保密協議，絕無資安與國安議題，設計、開發人員確無上海人或大陸籍人士，願接受國安、調查單位或內政部執行確認調查。

資拓宏宇最新發布5點聲明澄清，強調關於立委爆料「戶政系統設計師是上海人?」，內容純屬謬誤：

一、公司承攬任何客戶應用程式開發工作，一律嚴守個人資料保護法及客戶資料保密協議。此外，客戶之機密資料均由客戶直接管理，公司無法取得客戶之機密資料，因此，絕無資安與國安議題。

二、公司承辦每個戶役政系統之標案，依照內政部契約要求，設計、開發人員確無上海人或大陸籍人士，且名冊皆送交予內政部依規定審查，爆料人所指稱為子虛烏有。

三、公司對於參與開發戶政系統之人員，皆經過履歷資料之審查及面談確認，絕對無上海人或任何大陸籍，是項報導屬嚴重謬誤。

四、為正視聽，公司公司願接受國安、調查單位或內政部執行確認調查。

資拓宏宇一開始是從資策會資通所獨立出來成立的新公司，今年年初時中華電將持股比重從原本3成增加至目前的52％，成為資拓宏宇最大股東。

(時報資訊)