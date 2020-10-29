◎史上最大海關集體收賄案 5關員撤職

11年前報關行業者向關稅總局行賄案，時任基隆關六堵分關驗貨關員的沈家慶、王敬華、黃智銘，六堵分關的分估關員程恒毅、柯克明遭移送懲戒，懲戒法院第一審將5人判決撤職，並各停止任用1到4年。可上訴。

◎殉職飛官非溺水致死 相驗結果出爐

行政院2017年底通過新故宮計畫，包括故宮南院國寶文物修復展示館興建案37.1億元，29日故宮南院正式對外公布俗稱國寶館的二館工程規畫、進度，目前預計2022年工程發包，拚2026年底試營運，故宮博物院長吳密察認為，二館完工啟運後，南院觀光量能會再進一步。

◎新北首辦跨年煙火 八里浪漫綻放6分鐘

雙北較勁？新北市長侯友宜今在市議會備詢指出，今年將在八里左右岸舉辦首場跨年煙火秀，為2024即將通車的淡江大橋「暖身」；據了解，八里跨年煙火秀初步規畫以浪漫愛情為主題，施放時間長達6分鐘。

◎萬聖遊基隆 好吃好玩24小時

另外不只劇場、古蹟市集，萬聖週末兩日基隆文化中心前廣場以及委託行街區也有舉辦限定的萬聖節活動，萬聖農漁嘉年華由基隆在地農漁業者齊聚帶領活動，內容包括瑪陵雜藝秀、DIY彩繪、礦業文化解說及手作礦車、手作水草療癒盆栽、山藥繪本～食農教育說故事等；委託行街區則邀集許多在地店家販售文創小物，適合大朋友帶小朋友一起來基隆歡渡嘉年華市集。

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(中時新聞網)