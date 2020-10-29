一架F-5E戰機上午在台東起飛不到2分鐘不明原因墜海，上尉飛官朱冠甍傷重不治。安定力量副執行長、國民黨前文傳會副主委毛嘉慶在臉書以「窮兵黷武，內外交迫的台灣現況」為題發文，酸嗆民進黨政府造成台灣種種惡化現況，甚至刻意打壓，連新聞自由、言論自由都被消磨殆盡，元首卻拿夜半戰機升空的巨響告訴人民「這是最令人安心的引擎聲！」要大家習慣戰爭殺人機器的引擎聲，這是什麼荒虐無道的真實啟示錄！毛嘉慶大歎：好總統，不挺嗎？

以下是毛嘉慶臉書發文內容：

半夜戰機升空，噴射巨響震耳欲聾；大白天戰車街上跑，人民遑遑不可終日。元首跟你說，這是最令人安心的引擎聲！

好的，我們知道健保即將破產，勞退都要打折給付了，年輕人低薪、高階工作流失、高房價、人口老年少子化…，還不要提瘦肉精已經餵到你嘴邊，而一堆噁心政客還在厚黑的搞權力與資源分配。

台灣的今天深陷泥淖，明天依然踩不到底，然後你必須開始催眠自己，戰爭離你越來越近是再合理不過的事情了，因為總統已經把戰爭的引擎油門催落去，你必須感受他的共鳴。連半夜都還有戰機緊急升空，證明我們的國防也有夜用加長型，好自在！聽久了就會習慣、習慣了就學會如何享受，悅耳程度不在話下。

然後，今早栽了一架F5-E戰鬥機、飛行員失去生命，他的家庭損失了一位好兒子、好先生、好爸爸。沒有子女的蔡英文說：「一日軍人終生榮譽」。國防部長、參謀總長、行政院長都不用道歉下台？國家衰敗、民生凋敝是每個人真實的感受，而總統不以軍人犧牲的生命為憾，還要我們習慣戰爭殺人機器的引擎聲，這是什麼荒虐無道的真實啟示錄！

在當下的台灣，受薪階級吃不撐餓不死，每天度日子的難受，早就讓年輕人失去對未來的想望與期待。

甚至在執政當局刻意的打壓下，連新聞自由、言論自由都被消磨殆盡。明天會不會更好，誰都不知道；就算知道也不敢說了。

但明天、後天，未來的某一天，若有更多的戰鬥引擎聲在你耳邊響起時，別忘了總統已經提示過我們：這是最令人安心的聲音！好總統，不挺嗎？

(中時 )