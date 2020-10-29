空軍台東志航基地1架編號5261的F-5E戰機29日上午8點多失事墜海，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍不幸殉職。而該機型因裝備老舊，前陸委會副主委張顯耀指出，F5E/F該機型因裝備老舊，原擬訂於去年進行汰除，但軍方高層卻仍未汰除，才是這次事故主因。

殉職飛官朱冠甍的母親，29日遠從彰化趕抵台東市立殯儀館，她說，兒子告訴過她，F5已經那麼老舊，每天還要承受壓力，已經可以丟到廢棄場，既然還要每天承受這個壓力，他壓力誰替他解，一定要等到出問題才有人重視。朱媽媽也痛斥軍方，「沒把人命當第一」，她今天來，「沒當兒子走了，只是來收拾他行李」。

對於軍方又有人員罹難，據了解，包括年初參謀總掌沈一鳴，今年累積已有16人殉職。張顯耀今29日對此在臉書貼文呼籲，國防部應儘速查明失事原因，給家屬與國人一個交代。國軍捍衛國土，翱翔領空，巡弋台海，24小時不分晝夜，隨時待命，此時發生令人動容的憾事，請國人給予國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵！

張顯耀解釋，F-5戰機自民國62年起加入中華民國空軍迄今已有47個年頭，在台生產的最後一架F5F於民國75年12月9日下線服役也已34年，雖然已執行過延壽計劃，但機體老舊金屬疲乏，關鍵性零件商源斷缺，F-5系列戰機維持對空軍是極大的考驗。

他強調，在2016年政黨尚未輪替前，國防部原採購規劃，F-5E/F本將於去年汰除，但新政府「堅持國機國造」，打亂了F5E/F戰機、AT-3高教機汰除計劃進程，F5E/F戰機、AT-3高教機只能延壽再延壽，如今發生憾事即便事故報告尚未完成，但空軍F-5系列戰機該汰除未汰除才是事故主因，本次事故其實就是人禍造成。

張顯耀也呼籲，空軍現役F-5系列戰機、AT-3教練機都已過最大服役年限多年，如今還在現役服役，擔任國家空防及飛官培訓之用，在AT-5尚未服役前，國防部及空軍必須拿出萬全之策為之因應，憾事切勿再次發生，人禍不可再重蹈覆轍。

F-5E戰機失事原因不單純？張顯耀斷言：這是人禍。(圖/翻攝 張顯耀臉書)。

(中時新聞網)