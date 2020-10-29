陽明（2609）29日召開法說會，公司新任董事長鄭貞茂親自與會，表示公司未來以財務穩健為首要。公司行政長史美琦指出Aphaliner等三大海運諮詢機構預估，2020年海運市場都是需求大供給，估供需之間差距在4.9％到9％之間，因此市場運價大幅提升，估計到農曆年前市場都將維持在高檔，公司規劃11月1日美國線每大箱（40呎櫃）漲價100美元。

鄭貞茂表示，未來在財務穩健的前提下，且評估可獲利情況下才會建造新船，不追求船隊在全球市場排名，公司會努力降低負債比，努力讓目前約5％的外資與法人的持股比例提高，並成為成分股。公司年底前還會辦一場法說會，明年規畫辦三場，後年目標每季一場。

陽明2020年第二季貨櫃船運本業有5.6億獲利，子公司光明海運虧損6.3億，其中，光明租進的散裝船提列金融商品評價損失近4億元，第三季金融商品有機會獲得回沖利益，散裝船運本業估計接近兩平，法人在9月初曾估陽明第三季獲利上看20億元，現在調升為上看30億元，甚或更高。

由於陽明結航時間比同業晚，船隻是以到港時間做為結航日，因此9月美國線運價最高峰的收入，10到11月中才會陸續入帳，另貨櫃船運市場目前缺櫃問題相當嚴重，有些公司缺櫃比例高達三成，陽明將亞洲等航線優先供美國線使用，美國線沒有缺櫃問題，只要季內疫情有沒有出現較大惡化， 陽明第四季獲利會逼近第三季。陽明今年上半年營收663.92億元，虧損8.86億元，每股虧損0.34元。

因為美國線運價高漲，陽明2020年美國線營收佔比從40％提高到42％。陽明十年前市場行情好的時候高價租進的18艘貨櫃船，今年最後4艘已還完，一年可節省約1,500萬美元，而公司在船價低檔造的14艘1.1萬箱貨櫃船今年已經交了3艘，2,800箱船交6艘，競爭力明顯提升，進入正向發展。明年1.1萬箱船會交7艘，2,800箱交4艘。

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