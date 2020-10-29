全台百貨週年慶大戰如火如荼進行中，週年慶檔期是各家百貨賣場全年業績的關鍵戰役，高雄大遠百週年慶推出高達15％實質回饋搶業績之際，更不忘落實公益，秉持對環境永續的經營理念，自2015年開始從「綠色營運、友善環境」做為出發點，繼日前舉辦「太陽寶寶出任務-社區環境打掃服務」後，再接再厲、連續第四年號召同仁擔任一日行動志工，此次特別攜手陽光基金會舉辦「用愛守護．擁抱陽光看見希望」活動，將公益觸角延伸至陽光微笑發條工作隊，由同仁擔任一日行動志工，透過將棉花塞進縫紉布偶的專業動作，協助傷友自立更生並增加其經濟自主的能力。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，由台灣企業永續學院主辦「第13屆台灣企業永續獎」-企業永續報告獎獲獎名單於10月24日出爐，遠東百貨企業社會責任（CSR）報告書因ESG資訊揭露完整，資訊透明度高，經過74個指標，103項關鍵效標，668位廣大評審團評選後，榮獲報告書白金獎最高殊榮，勇奪批發零售業第一名。高雄大遠百秉持企業營運宗旨，持續推動公益，疫情當前，許多社福團體面臨資源短缺問題，高雄大遠百為支持社會公益，特別於遠百週年慶期間規劃「太陽寶寶出任務」系列活動，此次特別由吉祥物太陽寶寶率領同仁前往陽光基金會擔任一日行動志工，協助完成填充布偶；日後也將安排並提供公益義賣的場域及相關活動宣傳，期許透過積極的協助，讓傷友擁有更多銷售管道，實現自立更生、經濟獨立的生活。

陽光基金會主任葉育秀表示，基金會服務燒燙傷及顏損夥伴已滿39年，多年來除了提供生理及心理重建服務外，也積極協助這群燒燙傷及顏損夥伴在歷經意外與疾病後，仍能經濟自主，而不依靠社福資源。陽光為了協助口腔癌病友的家庭經濟，曾於2011年啟動「口友家庭支持方案」，提供口友家庭車縫技能訓練及代工收入，同時間，亦相對提撥了參與計畫的口友家庭的子女圓夢教育基金，透過此方案，除增加口友家庭成員一技之長之能力，也在過程中減少口友對於未成年子女未來教育發展的擔憂。

2019年，為延續此方案的精神，陽光南區中心成立「微笑發條工作隊」，運用內部壓力衣車縫師，持續訓練對手作縫紉有興趣的服務對象，學習相關技能進而自立更生。工作隊成立之初，其服務的理念深獲隆美窗飾及億進寢具的認同，並提供部分窗簾及寢具製作裁剪後欲銷毀之布料，供工作隊學員練習。在企業的支持下，工作隊已設計出16樣商品，而成員們在過程中，從認識機器、直線、圓形、拉鍊、布料裁剪及整燙等，甚而現已能依樣畫葫蘆，自行設計簡單商品進行販賣。工作隊的成立，為傷友帶來自立的能力，也讓他們能夠更有勇氣面對未來。

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