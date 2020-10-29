元大銀行29日召開董事會，正式完成選任金控總經理，同時目前也是銀行董事翁健接替前董事長范志強出任元大銀董事長，元大銀隨即會將該人事案報請金管會同意，在金管會同意之前，由目前代理董事長莊有德繼續代理董座職務，該銀行董事會決議，也將在送進下月金控董事會備查。

金管會同意之後，未來翁健將以元大金控總經理兼任元大銀行董事長。從元大併寶來證券之後加入元大金集團的翁健，目前也是元大銀董事，過去他在寶來集團入主華僑銀行時代，曾任僑銀常務董事、副總，在元大金合併寶來證券之後，翁健除了擔任元大證券執副之外，亦有出任過元大銀副總、總稽核、元大創投董事長，在銀行、證券兩大領域的資歷可說非常豐富。

而在去年出掌元大金總經理之後，翁健即開始擔任元大銀董事，他也是目前元大金發言人，由於翁健若以金控總經理來兼任銀行董事長，以他在元大金證券、銀行體系都有職務歷練的資歷，可望有助於銀行、證券兩大子公司之間的協調與分進合擊，因此在銀行董座職務的安排上，元大金決策高層傾向不再外找，而是屬意翁健為接班元大銀董事長的理想人選。

(工商 )