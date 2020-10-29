老市場注入新生命！高市經發局聯手「叁捌地方生活」，近年在鹽埕第一市場力推攤換計畫、青銀共市、埕市再生等系列再造計畫，共育青創人才。今年更全台首創市場裡的創業學校，9月起一連3個月，舉辦系列課程，孕育未來老闆。

叁捌負責人邱承漢提到起因，4年前從鹽埕1棟老屋出發，改造成兼具旅居、展覽、活動企畫及導覽旅行功能「叁捌地方生活」工作室，並在鹽埕第一市場規畫「叁捌菜攤仔」實驗攤位，透過以物易物的二手物交換方式，慢慢拉近與攤主們的距離。

叁捌隔年參與高市府青創計畫評選出線，推出「青銀共市」吸引十幾家青創攤商包含「信的店」、「空腹虫大酒家」、「梁蘇蘇手作食」、「無華私房手作」、「純愛西灣」等多家特色青創美食進駐陸續加入，舉辦音樂派對、職人體驗等行銷活動，令人耳目一新。

高市經發局長廖泰翔指出，鹽埕為高雄最早發展經濟區域，雖然隨著商圈及人口轉移而逐漸沒落，但獨有文化特色、美食及河港美景仍是高雄重要的觀光重地，期待重塑市場特色，吸引青年返家創業、再創鹽埕風華。

今年高市府更透過經濟部中小企業處補助推出「在地青年創育坊」，9月到11月邀請多位創業及行銷好手舉辦7場系列課程，輔導有志創業青年從零開始學習如何開店當老闆。系列講座最後一場為智慧財產權相關課程，將於11月3日在DAKUO數創中心舉行。

目前進駐鹽埕市場的青創業者「梁蘇蘇手作食」指出，原本兩人從事旅遊業，受疫情影響轉攻美食市場，恰好高雄市推出第二波「青銀共市」攤位徵選，決定將充滿台味的滷肉及香腸夾入現烤美式漢堡打造特色攤位，有幸在超過百攤激烈競爭中脫穎而出，在疫情中找到全新定位。

(中時 )