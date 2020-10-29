美國政府於美東時間（26日）知會美國國會，發出對我國「魚叉飛彈海岸防衛系統」軍售通知，總統府發言人張惇涵表示，這是繼上週的三項軍售案後，美國政府對我國再度提供重要防衛性武器，充分展現美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。對此，雄三飛彈前總工程師張誠被問到，是否代表台海要爆發戰爭？他也做出分析了。

美國國防安全合作署（DSCA）26日透過新聞稿表示，美國國務院同意銷售台灣100枚魚叉海岸防禦系統（HCDS），總額約23.7億美元。這是美方一週來第2度宣布對台軍售，也是美國總統川普上任後第9度軍售。

張誠接受《中評社》訪問時提到，老實說，兩岸沒有衝突，只有美中議題，其實艾森豪總統在卸任曾經提出一個警訊，美國已經形成了軍工複合體，也就是代表美國政府、美國國會跟軍火商組成的一個利益團體，某種程度製造戰爭氛圍，讓美國軍火工業可以輸出。

張誠分析，其實採購者不只有台灣，日本、韓國都一樣被逼要買，只有菲律賓有膽量，中美都不討好；他直言，如果現在川普政府塑造氛圍叫「仇中」，慢慢擴散之下，美國不管誰當總統，接任者為何不順勢而為？如果仇中可以讓軍工複合體賺錢，誰當總統都一樣，預估對台軍售是不會停止。

(中時新聞網)