台中大肚山上望高寮公園擁有絕美夜景，是情侶約會、散心的好去處；但行駛至望高寮夜景公園「99延」公車，末班車駛離時間竟是下午5點10分。市議員張家銨等29日質詢，要求交通局盤點調整班次，以便民眾搭乘公車前往；交通局長葉昭甫說，市府將視實際需求檢討，協調業者增加班次。

張家銨指出，今年8月啟用的望高寮夜景公園，是好友、閨蜜、情侶約會的好地方。但前往至望高寮夜景公園的大眾交通運輸，每日往返僅有6班次的「99延」公車；從望高寮下山行駛的末班車時間竟然是下午5點10分，夜間無法搭乘公車前往欣賞望高寮夜景。

張家銨表示，望高寮夜景公園人潮聚集，與「99延」公車末班駛離時間點銜接不上，導致望高寮夜景公園週邊充斥著私人交通運具，甚至飆車、違規停車，造成當地派出所忙得焦頭爛額。要求交通局除盤點、調整相關轉乘路線及班次，也應儘快加強週邊停車配套措施補救，提升搭乘大眾運輸意願。

葉昭甫強調，該處目前有99路公車延駛班次行經，末班車17時10分從台中區監理所發車，有需求就有供給需要，對於議員建議增加夜間班次，市府將視實際需求檢討，協調業者增加望高寮往返班次，以符合民眾使用需求。

(中時 )