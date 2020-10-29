新北市議員陳錦錠指出，新莊大排整治相當成功，可以將臭水溝搖身一變成為親水園區，中和也希望可以有一條乾淨、無臭的大排。（陳錦錠服務處提供）

新北市議員陳錦錠指出，新莊大排整治相當成功，可以將臭水溝搖身一變成為親水園區，中和也希望可以有一條乾淨、無臭的大排。（陳錦錠服務處提供）

新北市政府每年會編列預算清理中和大排，儘管部分路段有綠蔭廊道，但大排惡臭讓民眾卻步，對此，新北市議員陳錦錠指出，新莊大排整治相當成功，可以將臭水溝搖身一變成為親水園區，中和也希望可以有一條乾淨、無臭的大排。

據悉，中和大排汙水為混濁偏黑色，研判與家用廢水、工廠廢水有關。陳錦錠指出，全市汙水下水道接管率平均約66％，但中和區接管率約56％，連帶影響到中和大排惡臭難聞。

當地民眾也憶及，兒時清澈見底的溪水，如今卻是溝底爛泥、髒臭難聞，令人不敢靠近。陳錦錠說，中和區汙水下水道接管率低於全市平均，應從源頭根治汙水問題，再進一步整理規畫改善周圍環境。

陳錦錠強調，中和民眾也希望可以有一條乾淨、無臭的大排，提升當地的生活品質，讓大排也可以成為中和的驕傲，市府應提出相關具體改善作為。

新北市水利局指出，中和區汙水下水道系統共分為3期建設，目前執行第2期工程建設，預計2021年底完成；第三期建設期程為2021年至2027年，預計接管戶數為2萬7000 戶，接管約16個里別，正辦理相關作業計畫，爭取中央經費補助。

(中時 )