美國總統大選僅剩下不到1周，總統川普與民主黨候選人拜登分別最後衝刺造勢，各自支持者也全力拉票。不過澳籍女星羅切斯特（Ajay Rochester）表示，當她開車經過川普造勢會場時，遭一群瘋狂川粉包圍，甚至有人大喊「妳要支持川普！妳媽愛川普！」，受到驚嚇的她已向美聯邦調查局與地方警局控訴。
據《每日郵報》報導，羅切斯特於24日經過比佛利山莊時，剛好經過川普造勢場合。而當她停車等紅綠燈時，遭一群瘋狂川普包圍，甚至有人手持「川普2020」的旗幟，大喊「妳媽愛川普！妳媽投川普！」，並拿走他的車牌，對著她大吼「我們知道妳是誰，妳要投給川普，不管妳愛不愛！」。
羅切斯特也把這段畫面上傳至TikTok上，已吸引上千人觀看，並表示她就住在事發地點附近，很擔心這名瘋狂川粉會來追蹤她，但也藉由上傳影片，呼籲她的粉絲們辨認這位川粉。
羅切斯特表示，由於這起意外是發生在投票所250呎之內，這種行為明顯違法。根據美國法規，這將處罰金或12月有期徒刑。不過，這群瘋狂的川粉可能沒發現羅切斯特並非美國公民，也無投票權。
文章來源：'You're going to vote for Trump whether you like it or not!' MAGA fans threaten Australian TV star by recording her license plate as she drives past polling place
(中時新聞網)
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