TDR為原股已在國外上市且同時在臺灣集中交易市場掛牌之有價證券，原股於原上市地已有一公開之交易價格，於臺灣交易之TDR與其應具連動關係，若有溢價偏高情形，並非證券市場常態。證交所基於維護證券市場交易秩序，持續注意TDR溢價變化情形，並依相關規定執行，提醒投資人注意交易風險作業。

證交所依現行監視相關法規，於TDR溢價偏高時對其公布注意資訊，提醒投資人注意交易風險，當TDR溢價持續異常，經多日公布注意資訊者，將採取預收款券與延長撮合時間之處置措施，近期TDR溢價達公布注意資訊標準者計有泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、杜康-DR、同方友友-DR等。

此外，證交所每日將於官網「市場公告」項下揭露公布注意交易資訊(https://www.twse.com.tw/zh/page/announcement/notice.html)及處置有價證券資訊(https://www.twse.com.tw/zh/page/announcement/punish.html)，以及公布注意及處置累計次數資訊，投資人亦可查詢公布注意及處置之歷史資料。

另查10月28日上市公司台積電於美國發行ADR溢價約8％，比率不高。證交所再次提醒，投資人應密切留意TDR溢價偏高之交易風險。證交所指出，投資人應多面向瞭解TDR營運、財務狀況及溢價情形，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，點選「投資專區」中「臺灣存託憑證專區」查詢，審慎進行投資。

證交所表示，10月已多次發布提醒投資人注意TDR交易風險，投資人可至證交所官網點選「證交所新聞」參閱。投資人如買進溢價偏高之TDR須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失。證交所再次重申，請投資人審慎注意交易風險。

(工商 )