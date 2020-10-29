軟體大廠訊連（5203）29日舉辦法說會，公布第三季營運表現以及未來展望，第三季營收4.3億元，年增14.7％，惟獲利部分稅後淨利5,203萬元，較去年同期衰退63.4％，每股盈餘0.63元。

訊連董事長黃肇雄表示，獲利衰退受到去年同期因有處置不動產之一次性業外收入，導致基期較高，加上今年第三季匯損1,100萬元、以及轉投資的玩美移動第三季因行銷費用提高，單季虧損較去年同期增加840萬元，才導致整體第三季獲利衰退。

累計訊連2020年前三季營收12.03億元，年增14.3％；累計前三季淨利1.8億元，年減38.1％。每股盈餘2.12元，較去年同期3.44元衰退。

黃肇雄表示，儘管第三季獲利衰退，但公司旗下三大成長引擎PC-Create、Mobile App、人臉辨識新事業群總和營收年增56.5％，本業維持強勁成長。加上旗下訂閱制年約用戶佔總訂閱用戶比例已達94％，預期總訂閱用戶數量將持續維持成長，對於明年、後年整體表現將帶來助益。

以2020年第三季訊連旗下四大產品線分佈來看，PC-OEM事業體仍占55％為最大宗，該事業受惠於今年疫情帶動筆電需求升溫，營收較去年小幅增9％。

黃肇雄表示，PC-Create部分營收佔比為27％，營收年增38％，主要是因訂閱用戶以及續訂營收增加，目前年約用戶在第三季佔比來到94％，黃肇雄表示，預期總訂閱用戶將持續成長，且新用戶數、續訂用戶數的增長已形成穩健，將對未來營收將帶來強勁動能。

黃肇雄表示，PC-Create旗下產品線Director Family以及PowerDirector 365已於9月中推出，第四季還有Mac版本將推出，將成為未來營收的成長動能。PC-Create旗下新產品線在今年底前將全數開發完畢，黃肇雄看好，PC-Create在明年、後年營收、訂閱用戶人數仍有成長的空間，接下來將以優化產品線並強化數位行銷，以衝刺用戶數量追首要目標。

在行動端部分，Mobile App事業群第三季營收年增九成，新款App-AdDirector已於九月中推出，開始貢獻營收；新事業群旗下人臉辨識解決方案，近期持續深化AIoT硬體以及SoC廠商合作，目前FaceMe今年前三季營收達200萬美元，佔整體營收5％。

黃肇雄表示，訊連2018～2019年轉型訂閱制，2019～2020年則是新產品開發，同時強化既有產品，接下來將強化廣告投放以及社群媒體行銷，預期2021年開始～2023年將進入營收收穫期，預期投資效益將逐年成長。

(工商 )