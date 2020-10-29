情歌天后梁靜茹將於12/26、27四度攻蛋，今(29日)舉辦演唱會記者會。她歷經婚變傷痛，依然期待愛情，數月前去龍山寺拜拜求紅線，隔天才知道月老爺爺喜歡甜食，又買了很多馬卡龍去補拜，日前收到龍山寺寄來的愛情御守以及茶包，第一時間泡來喝。被問近來是否有追求者？她遲疑先問「能聊一下曲目嗎」，接著坦言：「有約會，你們不能來跟蹤我。」她表示，有跟共同的朋友一起喝咖啡，請朋友幫忙看一下，會帶給兒子看嗎？她回：「這是一定要的，不容易。」

梁靜茹今在記者會上，與嘉賓師弟王柏傑、郭子乾「談論愛情」，她直言欣賞新生代演員許光漢「真的很帥」，希望未來另一半「可以疼惜吧！可以理解彼此的工作，喜歡聽音樂、看電影，有共同的興趣」，也可以接受姊弟戀。不料王柏傑上台後，一時口誤把「靜茹」姐講成「靜雯」姐，主持人黃子佼急忙打圓場，虧梁靜茹金曲槓龜、王柏傑入圍金鐘也沒得，台上3人都是沒拿到獎的，黃子佼還指著王柏傑說「曾經跟他在一起的都有得獎」，要梁靜茹多找他合作。

梁靜茹2000年以《勇氣》專輯爆紅，陸續唱紅了〈分手快樂〉、〈燕尾蝶〉、〈寧夏〉〈暖暖〉等無數膾炙人口的經典情歌，實力無庸置疑。談到今年6度入圍金曲歌后卻落馬是否難過？梁靜茹坦承「有不爭氣的難過了一下」，她在典禮當天一進後台就控制不住掉淚，不過她表示自己只難過一天，就安慰自己專輯製作的很好很認真，如何宣洩情緒？她說會去海裡游泳，「大浪也要跳下去那種」，也會把自己的臉埋在枕頭裡大喊一聲，「如果說我不care，也太雲淡風清了吧」。

睽違5年再度攻蛋，梁靜茹今宣布「202020 當我們談論愛情 – 梁靜茹世界巡迴演唱會」第一個驚喜是首次挑戰四面台，帶給觀眾不同的視覺呈現，曲風方面則回歸情歌本格派，帶來許多經典情歌，她也透露屆時會有嘉賓，而且很帥。梁靜茹「202020 當我們談論愛情 – 梁靜茹世界巡迴演唱會」由超級圓頂主辦，將於12月26、27日起在台北小巨蛋登場，門票11月1日星期天下午3:28於KKTIX網站開賣。

梁靜茹今宣布演唱會門票將在 11 月1日星期天下午 3：28 於KKTIX網站開賣。（陳俊吉攝）

梁靜茹走出婚變傷痛，期待重返愛情的和煦陽光下。（陳俊吉攝）

王柏傑（左）今送上「愛情本格派」，祝梁靜茹愛情快點來。（陳俊吉攝）

工作人員準備了4位帥哥的照片，只露出嘴巴，讓梁靜茹選擇「誰吻你不抗拒？」（陳俊吉攝）

王柏傑今在記者會上口誤把「靜茹」講成「靜雯」（賈靜雯）。（陳俊吉攝）

(中時 )