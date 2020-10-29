台東空軍志航基地1架編號5261的F-5E戰機29日失事墜海，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍殉職，台東地檢署檢察官下午前往台東市立殯儀館相驗，判斷在落水前就因頭部受到重創，導致中樞神經休克死亡，初判無生前溺水現象，是在落水前受到撞擊致死。

隸屬空軍第七聯隊的上尉飛行員朱冠甍，今上午駕駛編號Z741的F-5E單座戰機從台東志航基地起飛2分鐘後墜毀，經打撈急救後仍宣告不治。空軍參謀長黃志偉表示，該飛官是在起飛後發現右後發動機失效，隨即在機場北面一浬彈射跳傘，經空軍救護隊到場吊掛上機後，飛行員已無意識。

根據了解，飛行員朱冠甍老家在彰化，在今年10月入籍台東，原定在今年4月和妻子舉行婚禮，因疫情將婚禮延後至2021年5月舉行，不料發生憾事，妻子再也等不到新郎，意外發生令家人相當悲痛。

中華民國空軍也在臉書發布哀悼影片，有著朱冠甍生前受訪的影片、與同袍的照片，並寫下：

藍天勇者-空軍飛行員朱冠甍上尉。 「我知道，飛行是危險的，我也知道，飛行這條路是孤獨的；但我很清楚知道，這是我的夢，看到你們的笑靨，守護這個家。」冠甍在《藍天》中，寫出自己千山萬水，想要抓住藍天，用盡生命的一切，守候青天白日家園的初衷；如今，祢的身影長存於藍天白雲之上，空軍保護人民、捍衛領空的使命，不會因為任何事情而消逝，祢犧牲奉獻、衛國衛民的精神，我們永懷，謝謝祢，祢的任務結束了，未來，我們會持續捍衛著這片祢所愛的藍天，這片屬於人民的天空，我們以祢為榮！

(中時新聞網)