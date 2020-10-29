今天前衛生署署長楊志良呼籲政府暫緩接種賽諾菲疫苗，疾管署署長周志浩表示，2006年停打，十月時23日時，傳出以色列有4人接種賽諾菲疫苗猝死，有立刻跟國外求證，但因為適逢假期，因此為求謹慎，因此暫停施打，後來24日連絡上了以色列，以色列調查死亡跟流感疫苗無關，加上國內和和以色列也不同批號，因此只停打一天後，就立刻恢復施打。當時因為不確定以色列何時可以回覆我們，掌握消息後就立刻恢復。

這次10月22日知道韓國死亡事件後，也立刻掌握消息，和之前狀況不同，這次知道韓國發生事情，所有專業告訴我們，疫苗廠發生事件機會微乎其微，我們也了解韓國與台灣的批號不同，徵詢專家，也都評估不需要停止施打。兩邊歷史背景有所差異。有些事情大家已經不清楚細節。所以才特地來報告。

至於很多家長擔心，賽諾菲疫苗不要施打在幼兒，周志浩說，牽扯到很多人不是只有一個人，疾管署都有搜集資料並徵詢專家。

目前初步知道，其他國家都還是正常施打，不過今天得知馬來西亞，對於賽諾菲和韓國疫苗停止施打，其實沒有必要，周志浩表示，疫苗施打最多的歐洲國家也沒有停止施打的消息。從馬國和星國的資料中，新聞稿已經很清楚，並沒有其他異常狀況，但是為求謹慎才停打。周志浩強調，徵詢專家意見後仍然決定台灣要持續施打。

(中時 )