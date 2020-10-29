世界貿易組織（WTO）28日宣布：「在下屆秘書長最後一輪選舉投票中，南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希的競爭對手奈及利亞候選人奧孔喬-伊韋阿拉獲得了更多的選票。」但在該結果出來後，美國貿易代表辦公室（USTR）仍公開表示要「支持俞明希」。有分析認為，如果美國對親華傾向的奧孔喬-伊韋阿拉候選人行使否決權， 那隨著中美最後的較量，俞明希就有可能會最終當選。

南韓《朝鮮日報》29日報導，據南韓外交部透露，WTO總理事會主席28日下午3點（南韓時間晚上11點）在日內瓦舉行的成員國大使級會議上透露：「候選人奧孔喬-伊韋阿拉的得票更多。」按照慣例，沒有公開準確的得票數。但多名外交消息人士透露，在WTO的164個成員國中，有超過一半（82個）的96個國家支持奧孔喬-伊韋阿拉。

WTO根據「共識」的方式，最終協調了圍繞兩位候選人產生分歧的成員國的立場，有望在11月9日的總理事會上全票推舉奧孔喬-伊韋阿拉為下屆秘書長。因此，奧孔喬-伊韋阿拉將成為WTO成立25年來首位女性和非洲秘書長。但在當天多數國家支持奈及利亞的情況下，美國仍然堅持推舉俞明希，因此不能排除出現意外的可能性。

據南韓《中央日報》報導，美國貿易代表辦公室（USTR）28日發表聲明表示，「美國支持南韓的俞明希本部長擔任WTO新任秘書長」，「俞本部長是真正的商貿領域專家，在商貿交涉和政策制定領域擁有25年的工作經驗」。

美國表示，「她具備有效帶領WTO往前發展的一切能力」，「現在WTO和國際貿易都處於艱難時期，爭端解決機制已經無法正常運行，越來越多的國家不願遵守最基本的透明度義務，我們需要一個真正擁有實際經驗的專家來引領WTO」。

南韓政府為創造「第二個潘基文奇蹟」，動員了所有外交資源參與此次選舉。原本計劃透過培養首位韓籍WTO秘書長，將此作為提高國格，進一步加強國際通商外交力的機會，但最近在最後一輪選舉中，日本表示反對，歐盟（EU）27國也一致支持奈及利亞，形勢出現了逆轉。據悉，致力於非洲外交的中國也推選了奧孔喬-伊韋阿拉。但南韓外交消息靈通人士透露，美國選舉期間一直在支持俞明希。

WTO發言人基思·羅克韋爾此前在全體成員國大使級會議結束後召開記者會表示，「有一國代表團（在會上）表示無法支持奧孔喬-伊韋阿拉擔任新任秘書長，稱將繼續支持俞本部長參選。這個國家就是美國」。

有觀察認為，考慮到中美貿易矛盾，美國不願讓親華派的奈及利亞候選人擔任國際貿易機構的領導人。如果美國對奧孔喬-伊韋阿拉行使否決權， 那隨著中美最後的較量，俞明希就有可能會最終當選。

美國國務院25日向駐各國使館發電文，要求「瞭解一下所在國政府對俞明希本部長的支持情況，勸說該國支持俞明希」，被視為行使否決權的前兆。

(中時 )