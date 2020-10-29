蘋果（Apple）今年度iPhone 12系列手機當中2款6.1吋螢幕的款式，也就是iPhone 12以及iPhone 12 Pro，已在10月23日率先上市，讓期待5G iPhone的消費者可以搶先體驗。不過如果你等候的是目前世界上最小的5G手機「iPhone 12 mini」，也不用等太久，稍早之前有YouTuber率先曝光了這一款新機，可謂是上市前的首次公開亮相，引起了不少關注。

根據蘋果官方公布的資訊，iPhone 12系列中螢幕最小（5.4吋）的iPhone 12 mini以及螢幕最大（6.7吋）的iPhone 12 Pro Max，都預計在11月6日才開放預購，11月13日正式開賣。以台灣首支IPhone 12開箱影片在10月20日曝光來看，iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max首波的開箱影片，預計要在11月6日至13日之間才有機會公開，因此羅馬尼亞YouTuber George Buhnici 稍早前在平台上曝光的iPhone 12 mini相關影片，引發了關注。

影片中對比了iPhone 12 mini(白色款式）與iPhone 12、iPhone 12 Pro，透過超過40分鐘的篇幅，分析了6.1吋機種以及5.4吋iPhone 12 mini的機身設計、相機技術等層面的不同。不過因為影片是以羅馬尼亞語進行說明，對於不少觀眾來說頗難理解。目前這一支影片也已經被撤下，具體原因不太清楚，不排除有可能受到官方關切而必須撤下。

羅馬尼亞的YouTuber George Buhnici 分享的iPhone 12 Pro對比iPhone 12 mini的影片截圖（原始影片已被撤下）。（摘自9to5mac)
羅馬尼亞的YouTuber George Buhnici 分享的iPhone 12 Pro對比iPhone 12 mini的影片截圖（原始影片已被撤下）。（摘自9to5mac)

蘋果在發表會中說明，iPhone 12 mini是目前全球最小的5G手機，官網資料顯示重量僅有133公克，對比iPhone 12以及iPhone 12 Pro的187公克來說，輕巧不少。再加上比起第二代iPhone SE更為小巧的機身，肯定是喜愛單手使用iPhone的資深果粉們，深深喜愛的款式！

根據蘋果的規劃，iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max 預計在11月6日才開放預購，11月13日正式開賣。前者跟iPhone 12一樣，提供黑、白、紅、綠、藍等5色選擇，容量從64GB開始，起跳價格是NT$23900；iPhone 12 Pro Max則提供了石墨色、金色、銀色、太平洋藍等4種顏色，容量最小是128GB，起跳價格是NT$37900。

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(科技)

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