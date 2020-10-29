台灣知名網紅吳夢夢因情色付費平台拍攝性愛影片爆紅，近來更計畫進軍日本AV界，但今年9月時，她卻因2年前與一名人夫一同拍攝多人影片，遭對方的妻子控訴侵害配偶權，事件讓粉絲一度懷疑是否遭「仙人跳」而引發網友議論，不過，該名妻子的閨密似乎是看不下去，出面爆料。

據《東森新聞雲》報導，這名閨密表示，正宮多年前懷孕時罹患妊娠高血壓，造成甲狀腺及內分泌失調，嚴重至有5年無法正常工作，再加上因血壓逐漸升高進而影響視線，心血管疾病也跟著日漸嚴重，甚至四肢的血管都呈現網狀青斑，身體狀況每況愈下，卻慘遭老公拋棄。

吳夢夢日前收到傳票，表示她侵害配偶權。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

這名閨密更透露，正宮生性低調，不願露面發聲，但身為她的好友閨密，看不下去她被外界批評，「仙人跳」，因此跳出來替她澄清「正宮是受害者」，並表示無詐欺也無仙人跳之事，以後就算公開，也要讓小孩知道媽媽是沒問題的。

據悉，這名正宮與先生已分居多年，平時只靠婆家做互相聯繫的管道，有時甚至連婆家都很難聯繫上先生。而整起事件，於2年前吳夢夢與另一名女優「娃娃」欲拍攝性愛影片，苦於找不到男主角時，從粉絲聊天對話框中發現一名共同男粉絲，該名男粉不僅會花錢解鎖觀看她們的影片外，也會透過平台斗內，而吳夢夢確認該名男粉的感情狀態後，才進而一同拍攝影片，沒想到卻因此被正宮提告。

(中時新聞網)