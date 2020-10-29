櫃檯買賣中心公告，上櫃股票—中美實(4702)自109年10月30日起得為融資融券交易，鼎創達公司(5304)有價證券自109年11月20日起終止櫃檯買賣。

櫃檯買賣中心表示，中美實於84年4月21日上櫃，其上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額(達新臺幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損)皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自109年10月30日起得為融資融券交易。

中美實目前實收資本額為7.23億元，記名股東總人數計有9367人，而持股1000股至50000股之股東人數為2301人，全體董事、監察人、經理人及持股超過百分之十股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為42.61%。

至於鼎創達公司依109年6月30日股東常會決議向櫃買中心申請終止櫃檯買賣，爰依規定公告自109年11月20日起終止該公司之有價證券櫃檯買賣，該公司董事集業國際股份有限公司及該董事之法人代表人郭佩芝、莫皓然、董事大霸科技公司之法人代表人陳秀鳳、江明鴻及陳君偉承諾自該公司終止櫃檯買賣之日起，以每股新台幣3.35元，收購該公司流通在外普通股股票，依櫃買中心之規定，收購起始日為109年11月20日，收購期間為50日(即迄110年1月8日止)。

(時報資訊)